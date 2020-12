Covid-19, tamponi a Lanciano da mercoledì

Ultimo giorno di attività oggi per il drive-in di Atessa. Dopo la pausa festiva di domani i cittadini dell'area Frentana e del Sangro-Aventino potranno sottoporsi a tampone nella postazione mobile ubicata nel parcheggio della Fiera di Lanciano. Sono stati completati, infatti, gli interventi di adeguamento chiesti dal 118 per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza e con la massima efficienza.

I lavori sono stati eseguiti dal Comune, che ha offerto grande collaborazione, come anche il Consorzio Fiera nella persona del presidente Franco Ferrante, che ha messo a disposizione rete elettrica e connessione Internet.

Per accedere al drive-in, che sarà attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 16.00, è necessario avere la prenotazione effettuata attraverso il sistema ZeroCoda, nel quale già da qualche giorno è stata inserita l'opzione Lanciano tra le sedi da scegliere.

Ad Atessa intanto entrano nel vivo i lavori per la ristrutturazione del Pronto soccorso, che prevede anche il percorso separato per sospetti Covid-19. Già realizzata, invece, la sala di attesa, ricavata all'interno con una soluzione che permette agli utenti di stare in coda senza disagi ed evitando il ricorso a tende o strutture esterne.