20Venti, l’albero di Natale che si illumina con i pannelli fotovoltaici

Sarà inaugurato la prossima domenica 13 dicembre l’albero di Natale #20Venti che, dopo un anno difficile come quello che stiamo ancora vivendo, si propone di illuminare la nostra piazza Plebiscito ed il nostro Natale.

Di forma conica, alto circa 10 metri, con 7500 punti luce, 90 catene di led bianchi e RGB nuovi ed innovativi, con la possibilità, cioè, di programmare ogni singolo led da remoto con giochi e movimentazioni di luci molto particolari. #20Venti, l’albero proposto all’amministrazione comunale dalla società New Energy, con la realizzazione scenica di Filippo Iezzi sarà quindi innovativo ed ecosostenibile perché alimentato dall’energia solare tramite pannelli fotovoltaici posizionati in piazza.

“Quest’anno non siamo riusciti a riproporre il bando come gli anni passati, - dice l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia - ma con questo progetto siamo sicuri di andare incontro al gusto dei cittadini ed abbiamo, nello stesso tempo, provato a tenere in piedi tutte le esigenze e caratteristiche che il bando esprimeva”. Grazie alla base circolare di 5 metri di diametro, sarà possibile entrare nell’albero con ingresso e uscita separati e accessi contingentati per evitare assembramenti e rispettare le norme anticovid. Sulla cima della struttura in ferro, che ha un peso di 1,500 kg, sarà posizionata una stella luminosa alta più di un metro.

“Siamo certi che il nostro progetto possa avere una rilevanza anche nazionale. - dice Daniele Braccia, fondatore e amministratore della società new Energy - In un anno così buio, c’era proprio bisogno di luce, in tutti i sensi ed allora abbiamo deciso di metterci in gioco perché sono convinto che, in momenti così difficili, chi può, debba mettersi a disposizione, e noi l’abbiamo fatto”.

Il costo complessivo dell’opera è circa 16mila euro, ma alle casse comunali è costato 6mila euro + iva.

“Sono felice di essere stato chiamato per realizzare questo luminosissimo albero in piazza - afferma lo scenografo Filippo Iezzi, autore ancora delle illuminazioni offerte alla città dal consorzio Le Vie del Commercio - e voglio dedicare il mio lavoro a Danilo Marfisi, presidente del Mastrogiurato, che sta attraversando un momento molto difficile”. Attorno all’albero è stata pensato anche un contest che mette in palio un monopattino elettrico alla foto più bella dell’opera, che riceverà più like sui social.

“Abbiamo sempre cercato un albero che fosse sostenibile e anche provocatorio, ma quest’anno gestire il bando come gli anni passati, vista la situazione, sarebbe stato difficile. - dichiara il sindaco Mario Pupillo durante la video conferenza stampa di presentzione - ma abbiamo recuperato, mettendo insieme le esigenze e caratteristiche che il bando esprimeva: valenza artistica, sostenibilità energetica e sostenibilità ambientale, con un risultato che sicuramente piacerà ai cittadini lancianesi”.