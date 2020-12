Campitelli sul centrodestra a Lanciano: "Per evitare brutte sorprese, bisogna correre insieme"

Dopo l’annuncio di Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Udc e lista civica Nuova Lanciano di avviare un dialogo in vista delle elezioni comunali del prossimo anno [LEGGI QUI], l’assessore regionale della Lega Nicola Campitelli interviene mostrando soddisfazione per un’alleanza che è, a suo dire, “un primo risultato importante a testimonianza del grande lavoro svolto sul territorio dal centrodestra in questi ultimi anni”.

“Per evitare brutte sorprese bisogna correre insieme. Questa coalizione non è un punto di arrivo ma la partenza di un percorso che ci porterà ad un cambiamento amministrativo necessario per la città”, spiega. Ma non c’è cambiamento senza il coinvolgimento dei cittadini. Perciò, aggiunge, “è fondamentale dialogare con tutte le realtà locali, dagli imprenditori e commercianti ai pensionati, ai giovani e ai numerosi lavoratori con partite Iva che in questo momento stanno vivendo non poche difficoltà. Senza dimenticare il mondo dello sport e del sociale. Insomma un confronto a tutto tondo per portare, finalmente, le esigenze dei lancianesi all’interno del palazzo di città”.

L’idea della quale l’assessore Campitelli si fa portavoce è un nuovo motore politico al servizio della città “affinché – queste le sue parole – Lanciano torni ad essere quella che era un tempo. Una città viva, fiorente dal punto di vista commerciale e culturale. Per questo mi sento di fare appello a tutte le forze politiche e ai movimenti civici che non hanno ancora manifestato il proprio orientamento, alla collaborazione con il centrodestra unito, per mettere la parola fine ad un capitolo tutt’altro che positivo per la città”.

"Le esigenze del territorio sono tante – sostiene l’assessore - così come i progetti già in essere promossi dal centrodestra. Dobbiamo continuare il lavoro svolto fino ad oggi mostrando la massima disponibilità al dialogo con tutti, com’è stato fatto finora”. Riferendosi poi al suo ruolo in Regione conclude: “È importante creare una filiera tra Comune e Regione, è fondamentale per i lancianesi. Perciò mi metterò a disposizione della città e mi farò portavoce in Regione di tutti i cittadini. Per dare risposte concrete a chi ne ha bisogno”.