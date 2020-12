Tutti negativi i 133 tamponi effettuati al Comune di Lanciano

Sono tutti negativi i 133 tamponi antigenici rapidi per la ricerca del covid19 somministrati su base volontaria ai dipendenti e agli organi istituzionali del Comune di Lanciano. Lo screening è stato effettuato dalla ditta MedicalSud nei locali del Foyer del teatro Fenaroli, sanificati prima e dopo i prelievi.

"Siamo felici che tutti i tamponi siano risultati negativi, abbiamo avuto una ottima partecipazione allo screening con oltre 130 volontari su circa 200 persone tra dipendenti e organi dell'amministrazione. Ringrazio i dirigenti e i settori del Comune per aver organizzato al meglio le fasi dell'indagine, - dice il sindaco Mario Pupillo - un lavoro di squadra importante concluso in pochi giorni che ha permesso di avere una fotografia della situazione in un ente importante come il Comune di Lanciano. Test e tracciamento sono due pilastri fondamentali della prevenzione per la convivenza con il coronavirus, soprattutto negli ambienti di lavoro, continueremo - conclude Pupillo - su questa strada per la sicurezza del personale e dei cittadini che usufruiscono dei servizi aperti al pubblico secondo la normativa vigente”.





I numeri del contagio, intanto, a Lanciano restano più o meno stabili. 224 sono i positivi e 126 i guariti, dal 1° ottobre scorso.