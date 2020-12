"Siamo pronti per una nuova stagione politica con una coalizione unita e compatta"

“Da qualche mese abbiamo avviato proficue interlocuzioni al fine di elaborare un programma unitario che possa ridare nuovo slancio e lustro alla città di Lanciano dopo 10 anni di deludente amministrazione di centrosinistra a guida Pd e Progetto Lanciano”.

A dirlo è il centrodestra cittadino, in una nota congiunta firmata da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc e la lista civica Nuova Lanciano che affermano di essere compatti ed aperti al dialogo con le altre forze politiche in vista delle elezioni amministrative del prossimo anno.

“L’obiettivo è quello di intraprendere una nuova stagione politica con una coalizione unita e compatta, aperta al confronto ed al dialogo con tutte le forze politiche ed i movimenti civici che si pongono alternativi all’attuale maggioranza di governo comunale, nonché con le associazioni e rappresentanti delle categorie produttive e sociali della città. - si legge nella nota - Ci siamo posti come metodo, preliminarmente, l’elaborazione di un programma amministrativo condiviso e solo successivamente l’individuazione del candidato sindaco che meglio potrà rappresentare la sintesi tra tutte le forze politiche. Siamo pronti a prenderci una importante responsabilità, la città deve tornare ad essere il motore propulsivo ed il punto di attrazione dell’intera Frentania; i cittadini hanno bisogno di guardare al futuro con rinnovata fiducia e speranza. - dicono ancora nella nota congiunta gli esponenti del centrodestra cittadino - Per l’amore che proviamo per Lanciano ed i lancianesi, non ci tireremo indietro e ci faremo trovare preparati, per vincere”.