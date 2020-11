Nasce il nuovo movimento Autonomi e Partite IVA: "Siamo pronti alle prossime amministrative"

“Siamo stufi di essere rappresentati da chi fino ad oggi non ha fatto nulla per la città di Lanciano, basta soluzioni tampone!”. A dirlo è il nuovo movimento Autonomi e Partite Iva che, nel presentarsi, fa il proprio coming out e comunica la partecipazione alle prossime elezioni comunali di Lanciano.

“L’amministrazione attuale si è limitata a svolgere il proprio compitino con semplici opere di manutenzione ordinaria e ha dimenticato che Lanciano è storicamente città delle fiere e del commercio ed ha sempre avuto un ruolo importante nell’economia abruzzese e nella Val di Sangro, ruolo che purtroppo negli ultimi anni, a causa di questa politica cieca ed incapace di rivitalizzare le attività economiche, rischia di perdere”.

È questo il giudizio del coordinatore regionale del movimento, Alessandro Abagnale, che denuncia come non ci siamo stato alcun incentivo per l’economia locale, alcuna attività di promozione del territorio, riduzione delle imposte, aumento di video sorveglianza nelle zone più a rischio o progetto innovativo.

E chiama a raccolta imprenditori, professionisti, aziende e partite IVA attorno ad un nuovo progetto politico che, con la guida di Eugenio Caporrella, già assessore del Comune di Lanciano e della Provincia di Chieti, invita tutti i cittadini a “partecipare attivamente a questo progetto di rinnovamento”.

“A breve apriremo un tavolo di confronto con tutti gli interessati ben specificando che operiamo in uno spirito di totale trasversalità. - conclude la nota - Prossimamente comunicheremo tutti i componenti della nostra lista elettorale”.