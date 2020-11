Drive in a Lanciano e lavori al PS di Atessa: "Segni dell’attenzione di Asl e Regione"

“Apre il drive-in nell’area Fiera di Lanciano entro la prima settimana di dicembre ed è imminente l’apertura del cantiere per i lavori al pronto soccorso dell’ospedale di Atessa. L’arrivo dei container resi disponibili dalla Protezione civile, difatti, è previsto per il primo dicembre e lunedì 30 novembre sarà effettuato un sopralluogo congiunto tra tecnici della Asl e del Comune per definirne il posizionamento”.

Questo il commento dell’assessore regionale Nicola Campitelli che interviene in merito alle due iniziative [LEGGI QUI].

“Come comunicato dal direttore generale della Asl Thomas Schael, in provincia di Chieti avremo quattro postazioni attive che copriranno totalmente la richiesta di tamponi espressa dall’utenza – aggiunge - Una importante risposta organizzativa definita in una situazione emergenziale e messa a disposizione dell’utenza secondo valutazioni fatte dalla Asl e pienamente in sintonia con gli obiettivi e le priorità individuate e rese note dalla Regione Abruzzo”.

“Il drive-in a Lanciano – conclude Campitelli - riuscirà a dare un servizio utile ed efficiente a tutta la popolazione dell'area frentana ed alle zone interne in un momento di massima diffusione della pandemia che, unitamente all’apertura del cantiere per i lavori al pronto soccorso dell’ospedale di Atessa, rappresentano operazioni che manifestano, ancora di più, l’attenzione delle istituzioni regionali e sanitarie alle esigenze dei territori e della popolazione”.