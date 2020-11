Covid-19, Tascione: "All’Antoniano 19 positivi e 12 casi dubbi"

Sono 19 i positivi nella Rsa Antoniano di Lanciano. È il direttore sanitario, Evandro Tascione, a fare il punto della situazione.

"Tra gli ospiti - dice - abbiamo adesso 19 positivi, 34 negativi e 12 dubbi. Ovviamente, sia per quanto riguarda gli ospiti positivi che per quanto riguar. Possiamo dire che, a distanza di un mese, la fase strettamente viremica, di maggiore preoccipazione, è come cessata".