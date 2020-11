Covid, invariato il numero dei positivi e sale quello dei guariti

18 cittadini lancianesi sono risultati negativi al secondo tampone di controllo dopo essere stati positivi e sono quindi stati “riammessi in comunità”. Ad ufficializzarlo è il sindaco Mario Pupillo, dopo la comunicazione giornaliera da parte della Asl che, contestualmente, annuncia lo stesso numero di positivi.

Così, il numero dei positivi resta invariato a 237 e quello dei guariti sale a 80.

Dall’istituto Antoniano, come riferisce il dottor Evandro Tascione, il quadro clinico generale degli ospiti risulta stazionario e, al momento, non presenta particolari criticità in merito a complicanze gravi. Ieri ospiti e personali hanno ripetuto tutti nuovamente il tampone ed ora si è in attesa dell’esito presumibilmente venerdì.