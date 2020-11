Ztl, prorogata la sospensione fino al 7 gennaio 2021

È stata prorogata fino al 7 gennaio 2021 la sospensione della Ztl su tutto il territorio di Lanciano inizialmente prevista con scadenza oggi, 24 novembre.

Con l’istituzione della zona rossa, in tutta la regione, almeno fino al 3 dicembre prossimo e con le conseguenti limitazioni alle attività commerciali, l’amministrazione di Lanciano ha pensato di voler prorogare la sospensione della ztl per facilitare l’accesso dei privati alle attività di ristorazione, che secondo il DPCM in vigore, possono solo effettuare consegne a domicilio o d’asporto fino alle 22.

Pertanto, considerando anche le festività natalizie, si è deciso di prorogare la sospensione dei divieti di accesso e transito delle zone a traffico limitato su tutto il territorio di Lanciano, proprio per andare incontro alle attività ed ai metodi di consegna a loro consentiti, sino alle ore 7 del 7 gennaio 2021.