Residenza "Antoniano", decimo decesso tra gli ospiti contagiati dal Covid-19

C'è purtroppo un nuovo aggiornamento nel bollettino dell'Rsa "Antoniano" di Lanciano. È morto infatti un altro ospite della struttura tra quelli che erano stati contagiati dal Covid-19.

Si tratta del decimo decesso, in questo caso il paziente non aveva problemi pregressi come ha spiegato il direttore della struttura Evandro Tascione: "Si tratta di una persona alla quale ero affezionato personalmente perché era parente di un mio carissimo amico. Speravamo potesse salvarsi. Aveva 92 anni, le sue condizioni generali non erano preoccupanti prima del Covid".

Sui tali decessi la Procura ha aperto un'inchiesta [LEGGI]. Ieri, la direzione della struttura ha preso contatti con le autorità sanitarie per un prossimo controllo mediante tamponi.