Salgono i numeri del Covid a Lanciano, 230 i positivi

Salgono ancora i numeri del Covid a Lanciano, con un +16 di contagiati rispetto a ieri e 5 guariti. Sono quindi attualmente 230 i positivi al virus in città con 47 guariti e 9 decessi, tutti relativi al focolaio nell’istituto Antoniano, questi ultimi due dati relativi al periodo dal 1° ottobre al 19 novembre.

E proprio dall’Antoniano, il dottor Evandro Tascione, direttore sanitario della struttura, conferma anche per oggi la situazione sostanzialmente stazionaria, con quadro clinico in lieve e costante miglioramento, sia degli ospiti in struttura che dei quattro pazienti ricoverati a Chieti.

La cautela rimane d'obbligo, ma sono notizie che fanno ben sperare, soprattutto dopo i 30 tamponi non positivi dopo lo screening di lunedì scorso a tutti i pazienti della residenza per anziani.