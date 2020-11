Mablanciano.it, la cultura della città va online

È online il sito www.mablanciano.it, attivo da oggi e progettato e realizzato per l'assessorato alla Cultura del Comune di Lanciano dalla Cooperativa il Pensiero con lo scopo di sensibilizzare, promuovere e valorizzare il patrimonio che si trova all’interno delle tre strutture culturali del Comune di Lanciano: il Polo Museale Santo Spirito, l’Archivio storico e la Biblioteca "Raffaele Liberatore”.

"Queste strutture raccolgono, organizzano e rendono fruibili opere d’arte, testimonianze, libri e documenti utili non solo a studiosi e ricercatori ma a tutti i cittadini, grandi e piccoli, favorendone la crescita personale e culturale, inoltre - afferma l’assessore alla Cultura, Marusca Miscia - svolgono il ruolo fondamentale di tutelare e proteggere un patrimonio che rappresenta la memoria storica e culturale della città”.

MAB Lanciano vuole essere il punto di riferimento per quanti vogliano conoscere meglio le strutture, informarsi sulle iniziative proposte, avere contatti per informazioni e prenotazioni. “In questo momento di sofferenza di tutte le strutture culturali, che non sono fisicamente visitabili e fruibili, il sito offrirà la possibilità di accedere in maniera alternativa alle strutture e al prezioso materiale che custodiscono", sottolinea poi Antonella Scampoli della Cooperativa Il Pensiero che ha curato il progetto.