Nono decesso all’Antoniano, la Procura apre un’inchiesta

È salito a nove il numero dei decessi alla Casa dell’Antoniano di Lanciano. Ieri non ce l’ha fatta un’anziana ospite dell’istituto di 93 anni, con gravi problemi di salute, che non ha presentato febbre o altri sintomi tipici del Covid, ma che era risultata positiva al tampone.

Nel frattempo, la Procura di Lanciano ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per capire se ci siano eventuali responsabilità sull’elevato numero di contagi nella struttura per anziani, dove sono stati accertati 98 casi di positività al Covid e nove decessi tra gli anziani ospiti. Intanto si è in attesa dell’esito dei tamponi fatti nuovamente a tutti, personale e ospiti, a dieci giorni dalla scoperta del focolaio.

La Asl, ieri, ha inoltre comunicato la positività al virus di altri 13 cittadini. Il totale degli attualmente positivi in città sale quindi a 224. Ci sono poi oltre 360 concittadini in quarantena, mentre dall'inizio della seconda ondata sono 31 i guariti.