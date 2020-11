Consegna gratuita di farmaci a domicilio per chi è in quarantena e over 65

La Protezione Civile di Lanciano ha attivato il servizio di consegna gratuita di farmaci a domicilio per gli ultra 65enni privi di rete familiare, per le persone in quarantena (positive e non) privi di rete familiare e per altre persone impossibilitate a raggiungere le farmacie.

I volontari della Protezione Civile convenzionati con il Comune di Lanciano - Croce Rossa Italiana, Ana gruppo "Maurizio Rosato", Vigili del Fuoco in congedo, Volontari del Soccorso "San Filippo Neri" - effettueranno consegne a domicilio dei farmaci prenotati il giorno prima nelle farmacie aderenti tramite i medici di base entro le ore 19 mediante whatsapp o telefonicamente al numero 3669393880.

La farmacie che aderiscono al servizio informeranno a loro volta i medici di base e i clienti del servizio, che entrerà in funzione a partire da domani venerdì 20 novembre. La consegna dei farmaci avverrà a distanza con la deposizione del pacco nei pressi dell'abitazione e nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di Covid.