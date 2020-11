Ottavo decesso all’Antoniano, è un anziano di 90 anni

Ottavo decesso tra gli ospiti dell’istituto Antoniano di Lanciano. È un anziano di 90 anni, trasferito nei giorni scorsi all’ospedale di Chieti per le complicanze delle patologie pregresse dovute al Covid.

Gli altri ospiti, come riferisce il direttore sanitario, Evandro Tascione, sono stazionari e in lieve miglioramento, con la solita cautela che tiene conto delle fragilità delle persone che lì sono assistite. Ieri, un ospite che era stato trasferito a Chieti, è stato dimesso dall'ospedale e riportato in istituto.

A Lanciano il numero degli attualmente positivi sale a 216, con un +7 rispetto alla giornata di ieri. “Abbiamo 343 concittadini in quarantena, mentre dall'inizio della seconda ondata sono 28 i guariti. È come sempre fondamentale - dice il sindaco Mario Pupillo - rispettare gli altri e sé stessi attraverso l'obbligo della mascherina, del distanziamento fisico e dell'igiene delle mani”.