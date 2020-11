50 anni di volontariato, la CRI di Lanciano omaggia la grande Tittina

"Alla nostra grande Tittina, che ha fatto del volontariato, il suo stile di vita, che ha saputo essere semplice in un mondo complicato, generosa in un mondo egoista, autentica, onesta! In un mondo con poco amore, è riuscita e ci ha insegnato ad amare”.

È questo il testo della targa consegnata ieri dai giovani della Croce Rossa di Lanciano a Concetta Bomba, novantenne lancianese che ha dedicato la sua vita al volontariato portando un sorriso e un po’ di calore, ogni mattina, per 50 anni, ai pazienti dell’ospedale Renzetti di Lanciano.

Tittina, 90 anni lo scorso 10 novembre, è stata raggiunta ieri, sulle scale di casa dai giovani delle CRI che, emozionati e contenti, le hanno consegnato la targa tra applausi, commozione e sorrisi.