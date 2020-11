Settimo decesso tra gli ospiti dell’Antoniano

Nuovo decesso a Chieti, ieri pomeriggio, per un ospite dell’istituto Antoniano di Lanciano. Si tratta di un’anziana di 87 anni con patologie pregresse che purtroppo non ce l’ha fatta.

“Ci dispiace dover comunicare il sesto decesso - dice il direttore sanitario, Evandro Tascione nel suo bollettino giornaliero - ma fortunatamente in struttura la situazione resta stabile. Non abbiamo alcuna febbre né gravi patologie respiratorie da segnalare e sta anche per tornare in istituto uno dei nostri pazienti che avevamo trasferito a Chieti in via precauzionale".

Oggi gli ospiti ed il personale della residenza per anziani saranno nuovamente sottoposti a tampone per verificare e aggiornare lo stato dei positivi al Covid dopo due settimane dai primi contagi. I positivi a Lanciano, ad oggi, sono 209, compresi i 92 dell'Antoniano, dopo i 7 decessi.