Sesto decesso all’istituto Antoniano, è una paziente con patologie pregresse

Un altro decesso all'istituto Antoniano di Lanciano. Si tratta, come comunicato dal direttore medico, Evandro Tascione, di "una donna di 90 anni con pluri patologie pregresse che era stata trasferita all'ospedale di Chieti, e che è deceduta in data odierna per il sopraggiungere di un'insufficienza renale acuta".

"Il quadro dell'Istituto è apparentemente tranquillo e si registra una sostanziale stabilità - sottolinea Tascione -. Lunedì pomeriggio, saranno nuovamente sottoposti a tampone tutti gli ospiti e il personale medico".