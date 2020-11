Sale a 187 il numero dei positivi a Lanciano, +13 rispetto a ieri

È salito a 187 il numero dei positivi a Lanciano dopo che il Dipartimento Prevenzione della Asl ha comunicato la positività al Covid di altri 13 cittadini. Il più piccolo ha 10 mesi, il più grande 76 anni. Contestualmente i guariti sono 5.

Gli ospiti dell'Antoniano sono stazionari ed il numero dei positivi, dopo i 4 decessi, è fermo a 95. “Il dottor Tascione mi ha riferito di condizioni stabili, non aggravate. L'attenzione è sempre massima, così come la cautela sul quadro clinico perché si tratta di persone fragili e molto anziane”, dice il sindaco Mario Pupillo. Per questo continua con il lavoro di sostegno alla struttura e di richiesta verso le autorità superiori, Prefettura e Regione, per l'invio di infermieri utili a dare un cambio al personale stremato dai turni.

“Mi arrivano numerose segnalazioni sui bar aperti per l'asporto e la consegna a domicilio: -dice ancora Pupillo - attenzione, il consumo dei prodotti non è consentito sul posto o davanti o nei pressi del bar all’esterno. È consentito esclusivamente il pagamento e ritiro della merce. Non sono comunque consentiti gli assembramenti, né il consumo in prossimità dei locali, si legge nelle FAQ del Governo”.