Quinto decesso all’istituto Antoniano

Ancora un decesso all’istituto Antoniano di Lanciano. È un anziano di 98 anni, frate francescano, che era immobilizzato a letto per gravi problemi di salute pregressi, risultato positivo al Covid. Sono quindi attualmente 94 i positivi nella casa per anziani e 186, complessivamente, a Lanciano.

A comunicarlo è il direttore sanitario della struttura, Evandro Tascione che, nonostante il quinto decesso tra gli ospiti della residenza per anziani, tre nella struttura e due in ospedale, si dice comunque "cautamente ottimista" per le condizioni generali dei pazienti.