Positiva al Covid va in giro in auto con l’amica, 19enne denunciata

Doveva restare a casa rispettando il periodo di isolamento imposto dalla Asl per la positività al Covid-19. E invece una 19enne di Lanciano era in giro per la città insieme ad un'amica.

La giovane è stata sorpresa durante un controllo dalla polizia che, secondo le disposizioni del questore di Chieti Annino Gargano, ha intensificato i servizi sul territorio "finalizzati al rispetto delle norme anti-Covid previsti dagli ultimi Dpcm afferenti il contenimento del contagio epidemiologico Sars-Cov2".

La 19enne è stata "deferita all'autorità giudiziaria per la violazione alle disposizioni anti-Covid avente carattere penale".