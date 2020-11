Centro Lube Creo Kitchens, è la professionalità che fa la differenza

Accoglienza, praticità, stile, ecosostenibilità, la forza di un marchio di qualità ed un team di professionisti pronto ad accompagnarvi passo dopo passo nella creazione della cucina dei vostri sogni. Sono questi i punti di forza del centro store Lube - Creo Kitchens di Lanciano, uscita A14.

Si tratta dell’unico store ufficiale, con la vendita esclusiva di Lube e Creo in zona, che può coniugare la garanzia di un marchio nazionale forte, con la professionalità ventennale di chi vi accompagnerà nella progettazione su misura della vostra cucina tra ultime tendenze, attenzione alla praticità, all’ambiente e con un tocco di creatività che, di certo, non guasta. Ma cos’ha in più lo store di Lanciano? Una bella esposizione, con le ultime tendenze e novità nell’ambiente cucina, tramite cui il cliente può toccare con mano qualità e peculiarità di ogni modello e capire cosa risponda maggiormente alle proprie esigenze.

Esigenze che possono essere soddisfatte anche grazie all’aiuto del responsabile, Massimo Romano che, con una esperienza ventennale maturata sul campo, è in grado di garantire un servizio a 360 gradi per la progettazione e la vendita di una cucina perfetta per i desideri di ogni cliente.

E per premiare i clienti, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo, nel centro store Lube - Creo Kitchens di Lanciano c’è una doppia promozione imperdibile. La prima è quella che Lube, marchio di qualità a livello nazionale, dedica ai festeggiamenti per l’apertura dei 500 store monomarca in Italia, con promozioni esclusive grazie anche alla collaborazione con i migliori marchi di elettrodomestici presenti sul mercato. Un obiettivo, quello dei 500 store, raggiunto in soli 5 anni grazie ad un lavoro di squadra costante e appassionato. Un progetto, quello degli store monomarca Lube e Creo Kitchens, studiato nei minimi particolari che ha permesso a Gruppo Lube di avere una posizione da leadership sul mercato Italia con una quota del 10,9% nel settore cucine.

La seconda, invece, è un’occasione con il fuori tutto dello store di Lanciano con sconti fino al 70% sulle cucine esposte, fino al rinnovo mostra. “A noi interessa aggiornare la nostra esposizione nello store - dice il responsabile, Massimo Romano - per poter dare ai nostri clienti una nuova immagine, costantemente rinnovata, del nostro negozio. Per questo abbiamo l’eccezionale opportunità di poter proporre gli ultimi modelli delle ultime collezioni a prezzi di fabbrica oltre a promozioni assolutamente esclusive sui nuovi ordini”.