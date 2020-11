Focolaio all’Antoniano, deceduta 91enne ricoverata a Chieti

Ancora un decesso tra gli ospiti della residenza per anziani Antoniano di Lanciano in cui, ormai da quasi una settimana, si è sviluppato un focolaio di casi di Covid. 87 i positivi al virus, 70 tra i pazienti e 17 tra il personale. Oggi non ce l’ha fatta una anziana donna di 91 anni, ricoverata all’ospedale di Chieti per complicanze da Covid.

“Per quanto sappiamo che la situazione può cambiare da un momento all’altro, - dice il direttore sanitario della struttura, Evandro Tascione nel suo videomessaggio di aggiornamento giornaliero - oggi nel nostro istituto viviamo in una situazione di relativa tranquillità in cui non ci sono casi che destano particolare preoccupazione”.