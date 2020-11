Focolaio dell’Istituto "Antoniano", Tascione: "Non ci illudiamo, ma primi momenti di serenità"

“Per la prima volta, ho una sensazione di maggiore tranquillità", racconta il dottor Evandro Tascione, direttore sanitario dell'Istituto Antoniano di Lanciano.

Nella Rsa per anziani "la maggior parte sta abbastanza bene o, perlomeno, presentano disturbi minori nausea vomito diarrea, stiamo idratandoli e alimentandoli in qualche modo. Solo due pazienti, che hanno un quadro di polmonite, ma non hanno una desaturazione critica e hanno ampie possibilità di farcela", dice Tascione nel suo bollettino video giornaliero, in cui riferisce di aver contattato il professor Francesco Cipollone, direttore della Clinica medica dell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

"Non abbiamo avuto, per fortuna, nessun decesso e non abbiamo nessuna criticità, al momento", aggiunge il direttore sanitario dell'Antoniano. "Non ci illudiamo, non sappiamo cosa ci aspetterà nei prossimi giorni, però questo è uno dei primi momenti di una certa serenità”.