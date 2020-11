Focolaio alla residenza Antoniano, l’appello della direzione: "Servono medici e infermieri"

È di questi giorni la notizia del focolaio Covid scoppiato alla residenza per anziani Antoniano di Lanciano, focolaio che attualmente conta 87 positivi tra ospiti e personale [LEGGI].

Il quadro clinico degli ospiti positivi richiede un'assistenza medica maggiore: la direzione dell'Istituto e il direttore sanitario, dottor Evandro Tascione, che insieme ai pochi infermieri e pochi operatori socio sanitari risultati negativi stanno compiendo il loro dovere nella struttura per assistere al meglio gli ospiti, dando alla comunità un grande esempio di senso civico in una situazione così difficile, hanno inviato un appello all'Ordine dei Medici di Chieti e Pescara per raccogliere la disponibilità immediata di medici e infermieri che possano da subito dare man forte alla struttura nell'assistenza agli ospiti.

Gli interessati possono dare la propria disponibilità all'immediata contrattualizzazione mettendosi in contatto con la direzione dell'Istituto Antoniano di Lanciano, chiamando la responsabile della segreteria, Gilda Ucci, al numero 3279585764 o inviando una mail con il curriculum a direzione@casantoniano.it o info@casantoniano.it