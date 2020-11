Focolaio alla residenza per anziani Antoniano, il numero dei positivi resta invariato

Resta invariato il numero dei contagiati alla residenza per anziani Antoniano di Lanciano dove si è sviluppato un focolaio con 87 positivi al Covid tra ospiti e personale.

“70 sono i positivi tra gli ospiti, di cui 3 in ospedale in discrete condizioni a Chieti, da dove arrivano arrivano notizie di un quadro clinico in miglioramento. - dice il direttore sanitario, Evando Tascione - Due ospiti che sono in struttura, ultranovantenni, versano in condizioni critiche e avevano già problemi pregressi molto severi. Gli altri 65 sono asintomatici o paucisintomatici”.