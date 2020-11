Focolaio alla residenza per anziani Antoniano di Lanciano

Sono 53 i casi positivi riscontrati nella casa religiosa di accoglienza per anziani Antoniano di Lanciano dopo lo screening a tappeto effettuato dalla Asl all’interno della struttura, tra pazienti e operatori.

Tra gli ospiti i positivi sono 44 e, attualmente, solo in tre presentano lievi sintomi respiratori e febbre, mentre gli altri sono asintomatici o paucisintomatici. Tra il personale, i positivi sono invece 9. Tutti risultano essere asintomatici o con pochi sintomi. Tuttavia il numero dei positivi al Covid potrebbe essere destinato a salire con l’arrivo, man mano, dei risultati di tutti i tamponi effettuati tra venerdì e sabato scorso.

Al momento tutta la struttura è stata posta in quarantena e tutto il personale risultato positivo è stato posto in isolamento, così come i sospetti positivi. Nessun contagio, invece, nella prima ondata della primavera scorsa, quando il virus era rimasto fuori dalle porte della struttura che ospita 79 pazienti e 56 operatori.