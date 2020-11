Riparazione dell’acquedotto: mercoledì 4 novembre niente acqua in 18 Comuni

La Sasi comunica che, "per eseguire un intervento urgente di riparazione della condotta principale in località Briccioli del comune di Altino e Fonte Ciccone del comune di Archi, dalle ore 8.00 di domani 4 Novembre 2020 verrà sospesa la normale fornitura idrica, con ripristino della stessa dalle ore mattutine del giorno 5 novembre 2020 nei seguenti Comuni:

Altino, Archi (per gli utenti di Capoluogo, Caduna, Ruscitelli, Ponte Maggiore e Sant’Amico), Atessa (per gli utenti di Capoluogo, San Marco, Piana la Fara, Pian Querceto, Monte Calvo e Castelluccio), Casalbordino, Casoli (per gli utenti di Colle Marco), Cupello, Furci, Gissi, Monteodorisio, Paglieta, Perano (per gli utenti di San Pastore e Crocetta), Pollutri, San Buono, San Salvo, Scerni, Torino di Sangro, Vasto e Villalfonsina".