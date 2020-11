Covid, si pensa ad una postazione drive in a Lanciano Fiera

Cambia la mappa dei drive in per l'esecuzione dei tamponi in provincia di Chieti. Una riorganizzazione si rende necessaria per fare fronte all’evoluzione drammatica della pandemia anche in questo territorio che, in alcune circostanze, mette in crisi la viabilità e la normale circolazione degli autoveicoli proprio a causa delle code che si generano nei pressi delle postazioni.

Questa mattina il direttore generale della Asl ha inviato una richiesta al sindaco, Mario Pupillo, e al presidente del consorzio “Lanciano Fiera”, Franco Ferrante, per ubicare una postazione drive in negli spazi del Polo fieristico. Si tratta di una proposta che la direzione Asl invita a valutare negli aspetti pratici, chiedendo una verifica sul posto alla presenza del primo cittadino e di Ferrante.

L'attivazione di un drive in a Lanciano sarebbe utile a rispondere alle necessità dell'area frentana e del Sangro-Aventino, anche in considerazione della necessità di fare cessare l’attività ad Atessa per avviare i lavori di ristrutturazione del Pronto soccorso e lasciare spazio al cantiere. La Asl è pronta ad attivare la postazione immediatamente se arriverà il via libera di Comune e Fiera.