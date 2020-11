Commercio in ginocchio, gli esercenti all’amministrazione: "Condividete il rischio d’impresa"

Sono poche ma chiare e precise le richieste che l’associazione di commercianti Insieme Una Forza, che racchiude 170 micro, piccole e medie imprese della città, ha rivolto all’amministrazione comunale in questo particolare momento di crisi economica.

“Chiediamo il parcheggio gratuito in tutta la città fino alle festività natalizie incluse. - dicono i commercianti - La sospensione di tutte le ztl, almeno fino alla soluzione globale della pandemia, con gestione flessibile che favorisca alle attività commerciali e ai pubblici esercizi l’uso per servizio a domicilio”. I commercianti chiedono altresì la sospensione della Tosap, e quindi l’occupazione del suolo pubblico gratuito fino alla prossima estate 2021 per bar ristoranti e per tutte le attività produttive in genere e la creazione di una consulta permanente con le parti civiche per la riqualificazione urbana.

“Chiediamo inoltre sgravi fino all’esenzione, proporzionali ai danni ricevuti, al calo dei fatturati e sino al ritorno del riequilibri economico e alla redditività, di tutte le tasse locali e regionali e - si legge nella nota del comitato - che venga condiviso in qualche misura il rischio d’impresa con i propri amministrati”.

È un appello accorato quello degli esercenti, duramente provati dalla crisi nata dalla pandemia da Covid per ritirare su le sorti di un commercio già messo a dura prova dagli anni passati anche con l’attuazione di iniziative volte a veicolare un consumo che privilegi l’economia locale.