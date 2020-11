Parcheggi gratis per aiutare il commercio, la proposta di FdI

Parcheggi gratis in centro per incentivare il commercio ed agevolare i cittadini per commissioni ed acquisti. È questa la richiesta del gruppo di Fratelli d’Italia di Lanciano, a seguito dell’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte per limitare il contagio da Covid.

“Il Comune propone la stessa iniziativa ma in fase di lockdown, si legge in una nota di FdI - la cosa apparve a tutti più che utile, propagandistica. Oggi invece, con le attività aperte, il provvedimento sì che risulterebbe effettivamente utile a cittadini e commercianti”.

Ed il partito che fa capo da Giorgia Meloni è critico anche nei confronti della sospensione di tutte le ztl sul territorio comunale. “Se la sospensione del provvedimento ha la finalità di agevolare il commercio in città, si sottende forse come, fino ad oggi, questa ztl così concepita, abbia arrecato danni economici ai commercianti ed erariali per il Comune?”. Positivo invece il commento sul prolungamento dell’esenzione del pagamento della Tosap, per l’occupazione del suolo pubblico da parte di bar e locali.