Riqualificazione via Monte Maiella, bando per l’assegnazione dei box

Il Comune di Lanciano, che intende assegnare in concessione e mediante gara pubblica i locali di via Monte Maiella a titolo oneroso, per 9 anni, a privati, cooperative, associazioni, ditte o imprese per lo svolgimento di attività economiche di tipo artigianale o commerciale, ha pubblicato un avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori eventualmente interessati ai box di proprietà comunale.

Su proposta dell'assessore al Commercio Patrizia Bomba, la Giunta ha approvato la delibera per l'avviso pubblico (testo integrale in allegato) per la manifestazione di interesse di chiunque sia interessato all'assegnazione degli spazi a disposizione in concessione: il termine per l'invio delle manifestazioni tramite modulo disponibile online nel sito del Comune e in allegato è fissato alle ore 12 del 12 dicembre 2020. La manifestazione va invita all'indirizzo comune.lanciano.chieti@legalmail.it e dovrà contenere una breve e sintetica descrizione del motivo dell'interesse e dell'attività che si intende avviare. A titolo esemplificativo, il proponente dovrà indicare sinteticamente il numero di box necessario, la tipologia di attività, la descrizione con impegno ad apportare interventi di manutenzione o migliorie ecc. Alla richiesta dovrà essere allegato un documento di identità in corso di validità.

Nelle successive procedure di gara per la concessione con bando pubblico, il canone a base d'asta da corrispondersi al Comune per l'utilizzo di ogni immobile sarà determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa che si atterrà a questi elementi essenziali di valutazione: valore del bene; parametri di redditività commisurati alla destinazione d'uso prevista per uso artigianale o commerciale; eventuale impegno da parte dell'utilizzatore alla progettazione e/o realizzazione di migliorie all’immobile, anche con esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione o altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile; ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente decisi dalla Giunta Comunale. Sarà vietata la sub-concessione. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al Settore Urbanistica chiamando il numero 0872707611 o il numero 3389375169.

"È nostra ferma intenzione riqualificare l'area di via Monte Maiella, questo è solo il primo passo concreto con cui vogliamo avviare un percorso che porti all'assegnazione dei box, valorizzando un patrimonio del Comune di Lanciano e allo stesso tempo dare a chi fosse interessato un'opportunità di fare commercio nel centro della città. - commenta l’assessore, Patrizia Bomba - Andremo inoltre ad approfondire e regolamentare la mobilità dell'area, per meglio garantire la sicurezza dei pedoni in considerazione dei veicoli autorizzati al transito nei pressi degli edifici presenti su via Monte Maiella”.