"Sport è vita", la protesta delle palestre contro il Dpcm di Conte

Si sono dati appuntamento stamattina in piazza gestori, istruttori e sportivi per gridare forte, insieme, il loro no alla chiusura di palestre e centri sportivi, come previsto dall’ultimo Dpcm del premier Giuseppe Conte.

Riuniti da Vincenzo Di Rado, sportivo e gestore di una palestra, hanno protestato pacificamente e rispettando le misure anti covid, hanno rimarcato quanto ritengano assolutamente sbagliate queste chiusure, per l’economia, ma soprattutto per spirito e corpo.