Chiusura palestre, i gestori scendono in piazza

Si danno appuntamento per giovedì 29 ottobre, alle ore 11, in piazza Plebiscito, i gestori delle palestre di Lanciano e comuni limitrofi per gridare insieme il proprio dissenso nei confronti dell’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte che, dalla mezzanotte di lunedì scorso, ha costretto tutte le strutture sportive alla chiusura.

Dopo l’adeguamento alle nuove norme anticontagio, costato non poco ai titolari, accusano il governo di aver fatto una scelta scellerata e chiedono di poter tornare a lavoro in sicurezza.

Promettono una manifestazione pacifica e apolitica i titolari degli impianti sportivi, nel pieno rispetto della normativa anti covid, con mascherine e distanziamento, ed invitano anche quanti, sportivi e appassionati, abitualmente frequentano le palestre a partecipare alla protesta di piazza.