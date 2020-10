Chiusi i distributori automatici dalle 21 alle 6 di mattina

Saranno chiusi dalle ore 21 alle ore 6 del giorno seguente tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale di Lanciano. Ad averlo deciso è stato il sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, con regolare ordinanza 235 del 21 ottobre scorso.

La nuova misura restrittiva si è resa necessaria per contrastare il diffondersi del contagio da coronavirus, così come previsto anche dall’ultimo Dpcm di Giuseppe Conte firmato per un nuovo aumento dei positivi al covid.

La misura resterà in vigore fino al 13 novembre, salvo ulteriori provvedimenti. È fatta eccezione per le “casette d’acqua” e i distributori automatici presenti nelle farmacie, parafarmacie, negli uffici, caserme e strutture sanitarie, nonché quelli dei tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari.