Il Giro d’Italia è ancora in Abruzzo: al via la tappa Lanciano-Tortoreto

È tutto pronto a Lanciano per la partenza della 10ª tappa, la Lanciano-Tortoreto di 177 chilometri. Da questa mattina l'area di piazza Plebiscito e corso Trento e Trieste si è colorata di rosa per accogliere il villaggio di partenza che, dopo un giorno di riposo, vedrà i ciclisti darsi battaglia sulle strade abruzzesi. Sarà la seconda tappa, dopo la San Salvo-Roccaraso di domenica, interamente abruzzese e, vista la conformazione del percorso, non mancherà lo spettacolo. In maglia rosa c'è ancora Joao Almeida con gli italiani Pozzovivo e Nibali che già oggi potrebero tentare di accorciare il distacco il classifica.

Per Lanciano, dove sono rimaste chiuse le scuole, è un giorno di festa per celebrare il ritorno della corsa rosa. Il sindaco, Mario Pupillo, nel villaggio di partenza ha espresso la sua soddisfazione per la risposta della città.

La tappa. Si parte da corso Trento e Trieste, dopo la firma in piazza Plebiscito, alle 11.55. Da Lanciano la corsa rosa farà di nuovo rotta verso la costa, attraversando Marina di San Vito e Francavilla, facendo poi rientro verso l'interno per il Gran premio della montagna di Chieti.

Si torna di nuovo verrso il mare con i passaggi a Montesilvano, Silvi Marina, Pineto e Roseto, traguardo volante a Giulianova e poi ancora due Gpm a Tortoreto e Colonnella, di nuovo in traguardo volante a Controguerra e poi l'arrivo a Tortoreto dove ci sarà un Gpm a 11 chilometri dall'arrivo.

Corridori e staff positivi. "In conformità con il protocollo sanitario del Giro d’Italia - ha comunicato Rcs Sport -, sviluppato in accordo con l’Uci e in linea con le misure di contenimento dettate dal Ministero della Salute della Repubblica italiana, tutte le squadre (corridori e staff) sono state sottoposte ai test nei giorni 11 e 12 ottobre. Effettuati 571 test. Due corridori, uno del team Jumbo -Visma e uno della Sunweb sono risultati positivi e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento. Sei membri dello staff, quattro della Mitchelton - Scott, uno del Team Ag2r-La Mondiale e uno del Team Ineos Grenadiers, sono risultati positivi al Covid-19 e sono stati affidati ai medici delle rispettive squadre che ne hanno disposto le misure di isolamento". La squadra australiana, dopo essersi confrontata con Rcs Sport ha deciso "di ritirare la sua squadra dal Giro d’Italia per concentrarsi sulla salute dei suoi corridori e del suo staff e per salvaguardare la bolla dei team".