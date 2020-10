Giro d’Italia a Lanciano, il Comune non chiede fondi per le strade

”Tutti i Comuni interessati dal passaggio della carovana “rosa” hanno fatto richiesta di fondi regionali. Il Comune di Lanciano? No, il nostro no”. A dirlo è il direttivo della Lega Lanciano a pochi giorni dal passaggio della carovana rosa in città.

“Ad inizio anno, Mario Pupillo, in qualità di presidente della Provincia, scriveva alla Regione invitandola ad attivarsi per tempo riguardo ai finanziamenti per il piano asfalti delle strade provinciali interessate dal Giro, all’epoca previsto per il solito mese di maggio. - si legge in una nota della Lega - In seguito gli scenari sono cambiati per i noti eventi e la corsa “rosa” ha dovuto rivedere la propria organizzazione, comprese tappe e periodo di svolgimento. Nel frattempo la giunta di centrosinistra della nostra città, guidata dallo stesso Mario Pupillo, non ha mai presentato alla Regione la richiesta di contributi per il rifacimento degli asfalti delle strade cittadine interessate dal percorso ciclistico. - accusa la Lega - Ora alcuni esponenti della stessa giunta attaccano la Regione, colpevole di averla “esclusa” dai fondi. Ma la Regione Abruzzo può considerarsi responsabile? No, lo sono gli amministratori della nostra città che hanno dimostrato, ancora una volta, malgoverno, zero programmazione ed inadeguatezza”.