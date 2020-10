Casoli, Palazzo Ricci diventa location per un moderno turismo di lusso

14 lussuosi appartamenti per 126 acquirenti nel centro di Casoli. È il progetto della Viaggio Resorts, società americana che nel 2019 ha acquistato lo storico Palazzo Ricci per farne una moderna Private Residence Club. 14 appartamenti da acquistare come seconda casa, in un moderno concetto di multiproprietà che farà degli acquirenti i veri “padroni di casa”, non solo per qualche settimana all’anno, ma per sempre. Questa nuova formula di acquisto darà così la possibilità di avere tutti i benefit di una casa di proprietà, senza le spese di una casa singola, in più, in un luogo di pregio come Palazzo Ricci.

Palazzo Ricci è stato costruito nel 1799, da sempre di proprietà della famiglia Ricci, in cui si incontravano personaggi del calibro di Francesco Paolo Michetti o Gabriele D’Annunzio e oggi si propone come volano di nuovo turismo e vita del borgo abruzzese.

“Ron Wade e Mike Brosnan della Viaggio Resorts - dice Valeria Milano, owner relations advisor - hanno comprato casa in Abruzzo, si sono innamorati di questo territorio e, con lo sguardo dritto al futuro, hanno scelto Palazzo Ricci per questo ambizioso progetto che mira a far diventare Casoli centro abruzzese di un nuovo turismo luxury da tutto il mondo”. Ci sono già una decina di acquirenti, tutti statunitesti, interessati a comprare un pezzetto di Palazzo Ricci per le loro vacanze immersi nella natura, in uno scenario d’altri tempi, con una vista da favola e tutti i comfort di oggi”.

“Abbiamo voluto coniugare - afferma Bimbi Bellhouse, project manager e partner - la sontuosità tipica di un palazzo ottocentesco con le comodità della nostra attuale quotidianità rendendo così gli appartamenti un perfetto mix tra classico e moderno, sia all’interno che nelle aree esterne”.

I lavori, come riferito dagli stessi Rom Wade e Mike Brosnan, inizieranno il prossimo novembre e dovrebbero essere completati in circa due anni.