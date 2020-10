Il capitano Vincenzo Orlando promosso al grado di Maggiore

È stato promosso dal grado di Capitano a quello di Maggiore, Vincenzo Orlando, da tre anni alla guida della Compagnia dei Carabinieri di Lanciano.

Arruolato nell’Arma nel 1987, dopo 13 anni da Maresciallo svolti nel Nucleo Operativo della Capitale, è approdato in Abruzzo da Sottotenente dove ha retto per 7 anni il Nucleo Operativo e Radiomobile di Vasto e, dopo un breve periodo con un incarico di Stato Maggiore nella Legione Abruzzo e Molise, ha diretto dapprima la Compagnia di Atessa e successivamente quella di Camerino, in provincia di Macerata, per poi fare ritorno in Abruzzo per guidare appunto la Compagnia di Lanciano.

L’ufficiale superiore, di origini pugliesi ma molisano d’adozione, è laureato in scienze dell’Amministrazione e nella sua ultra trentennale carriera ha ricevuto plurimi riconoscimenti per la meticolosa attenzione rivolta ai territori dove ha prestato servizio, tra i quali anche un encomio solenne, distinguendosi per l’attenta e incisiva attività di prevenzione e di contrasto alle molteplici forme di criminalità. Il neo Maggiore Orlando, sotto le direttive del Comando Provinciale di Chieti, continuerà al momento a garantire il servizio al Comando della Compagnia di Lanciano in attesa di un successivo avanzamento ad un ulteriore grado superiore.