Come cambia la mobilità a Lanciano per il passaggio del Giro d’Italia

È stata pubblicata dal settore Programmazione Urbanistica Mobilità e Traffico del Comune di Lanciano l'ordinanza che dispone i provvedimenti di modifica del traffico e della mobilità in occasione dell'arrivo della carovana e della partenza di tappa del 103° Giro d'Italia, in programma a Lanciano martedì 13 ottobre.

Inoltre, con ordinanza del sindaco sarà disposta la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, esclusi gli asili nido, per martedì 13 ottobre. Sarà istituito un servizio di navetta gratuito da/per il centro a cura di Di Fonzo Bus, con capolinea davanti la BCC Sangro Teatina in via Mario Bianco e partenza da quartiere Santa Rita (linea 1), Lancianofiera (linea 2) e zona industriale Marcianese (linea 3).

Di seguito i provvedimenti sulle variazioni a mobilità e traffico.

Divieto di transito e sosta con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle 17 dell’11 ottobre alle 18 del 13 ottobre, ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore e delle ambulanze in via Romagnoli, nel tratto compreso tra via Filzi e via Battisti; via Battisti sino all’intersezione con via Dalmazia.

Divieto di transito e sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, in piazza Plebiscito dalle 7 del 12 ottobre alle 18 del 13 ottobre. Divieto di transito e sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, dalle 16 del 12 ottobre alle 18 del 13 ottobre, ad eccezione dei mezzi del Comitato Organizzatore, in via Caduti di Nassirya; viale delle Rose e area antistante l’ingresso di parco Villa delle Rose; largo Dellarciprete; via Battisti, nel tratto compreso tra via Dalmazia e largo Dellarciprete. Divieto di transito e sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata, per il giorno 13 ottobre, dalle 4 alle 15 in corso Trento e Trieste; piazza D'Amico; largo Berenga; via Tesauri; via dei Tribunali; piazza Memmo, in tutta l’area non interessata dal cantiere e dal perimetro laterale utile per il transito di eventuali altri mezzi diretti verso via Sargiacomo; piazza Unità d’Italia.

Divieto di sosta, con la sanzione accessoria della rimozione forzata dalle 4 alle 15 e divieto di transito dalle 08.30 alle 15 il 13 ottobre in via Abruzzi; via Salita della Posta; larghetto del Mastrogiurato; via Gorizia; via Dalmazia nel tratto compreso tra via M. Bianco e via delle Rimembranze (su via M. Bianco, si sospende, per lo stesso periodo, il divieto di transito per gli autoveicoli in maniera tale da consentire la svolta dei mezzi che provengono da via Ferro di Cavallo); via delle Rimembranze nel tratto compreso tra via Caduta di Nassirya e via De Crecchio; via delle Rimembranze nel tratto compreso tra via De Crecchio e piazza Unità d’Italia; viale Sant’Antonio nel tratto compreso tra via per Fossacesia (rotonda) e via Caduti di Nassirya; via per Fossacesia, nel tratto compreso tra la rotonda di viale Sant’Antonio e la rotonda della ex S.S. 84 (compresa); via Renzetti nel tratto compreso tra via Fiume e via Bocache; ○ via Bocache; corso Bandiera; vico I° Bandiera; vico V° Bandiera; via Veneto; via Piave nel tratto compreso tra via delle Rimembranze e via Salita della Posta; via Isonzo nel tratto compreso tra via delle Rimembranze e via Veneto; via Montegrappa nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto; via Zara nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Veneto; via de Crecchio nel tratto compreso tra via delle Rimembranze e via Fauro; via Filzi nel tratto compreso tra piazza D’Amico e via Dalmazia; via Romagnoli, nel tratto compreso tra via Fauro e via Filzi; via del Torrione; via Feramosca; piazza Garibaldi, nel tratto compreso tra il bar Piccadilly e via Corsea.



Si specifica che, in piazza Unità d’Italia, in piazza Errico D’Amico, via del Torrione, via Filzi, largo Berenga, via dei Tribunali e in corso Trento e Trieste, sono esonerati dal rispetto dei predetti divieti i veicoli autorizzati dal Comitato Organizzatore i veicoli propedeutici alla gara ed in via de Crecchio, oltre ai predetti veicoli, anche gli autobus fino alle 10.





Divieto di transito con l’obbligo di svolta a sinistra su via per Treglio, all’altezza della chiesa del Santo Spirito, per chi percorre via per Treglio in direzione Lanciano, dalle 10 alle 14 del 13 ottobre, e comunque a discrezione delle Forze dell’Ordine presenti sul posto. Divieto di accesso nel quartiere Santa Rita sulla strada di svincolo su via per Treglio, all’altezza dell’ex ristorante il Tulipano dalle 10 alle 14 del 13 ottobre. Obbligo di svolta a destra per chi si immette su via per Treglio dal quartiere Santa Rita – ex ristorante il Tulipano – dalle 10 alle 14 del 13 ottobre. Obbligo di svolta a destra per chi si immette su via per Fossacesia da via Ciriaci, dalle 10 alle 14 del 13 ottobre e comunque a discrezione delle Forze dell’Ordine presenti sul posto. Obbligo di svolta a destra verso c.da Iconicella all’altezza del centro commerciale “OASI”, per chi si trova a percorrere la SS 84 con direzione di marcia Castel Frentano – S. Vito, dalle 10 alle 14 del 13 ottobre e comunque a discrezione delle Forze dell’Ordine presenti sul posto. Divieto di accesso dalle 10 alle 14 del 13 ottobre su tutte le strade di accesso a via per Fossacesia, nel tratto compreso tra viale Sant’Antonio e la rotonda della SS 84. Divieto di accesso e transito dalle 10 alle 14 del 13 ottobre sullo svincolo della rotonda di via Bergamo, all’altezza della nuova stazione ferroviaria, per chi vuole impegnare la SS 84. Divieto di accesso su via Feramosca, all’altezza dell’intersezione con larghetto del Malvò dalle 4 alle 15 del 13 ottobre, obbligo di svolta a sinistra su corso Roma, all’altezza dell’intersezione con via Feramosca dalle 4 alle 15 del 13 ottobre. Senso unico, contrario a quello attuale, su via Feramosca dalle 4 alle 15 del 13 ottobre per permettere a chi transita su corso Roma di poter uscire da quest’ultima. Obbligo di andare dritti su via Umberto I all’intersezione con via salita dell’Arcivescovado, per chi proviene da via Valera, dalle 4 alle 15 del 13 ottobre. Obbligo di svolta a destra, all’intersezione con via Umberto I°, per chi scende da via salita dell’Arcivescovado provenendo da Largo dell’Appello, dalle 4 alle 15 del 13 ottobre.

Sospensione dell’ordinanza n. 31 del 12 febbraio 2019, dalle 4 alle 15 del 13 ottobre, ripristinando il senso unico di marcia su via Umberto I nel tratto compreso tra via Valera e piazza del Malvò (con direzione di marcia via del Malvò), per consentire a chi transita su via Valera di poter uscire regolarmente dal centro urbano. Sospensione della ZTL su tutto il territorio Comunale, dalle 20 dell’11 ottobre alle 20 del 13 ottobre. Sospensione dei parcheggi a pagamento su tutto il territorio Comunale, dalle 08 del 12 ottobre alle 20 del 13 ottobre.