Riparte dal Trio Demone l’Estate Musicale Frentana 2020

Il Trio Demone sarà il primo protagonista della rassegna giovanile dei Grandi Solisti “Errico D’Amico”, per la stagione 2020 dell’Estate Musicale Frentana. Si inizia sabato 3 ottobre, alle ore 21, al teatro Fenaroli di Lanciano con l’esibizione del Trio composto da Annalisa De Santis all’arpa, Stefania Morselli al flauto e Alberto Negroni all’oboe con le musiche di Bach e Pasculli.

Intanto è ripartita la campagna abbonamenti dell’associazione “Amici della Musica” Fedele Fenaroli per la stagione 2020. Per i soci in regola con il pagamento della quota sociale, è possibile acquisire l’abbonamento alla stagione 2020 al prezzo di 20 euro, con posto numerato, per via telematica tramite la piattaforma di CiaoTickets o nei punti vendita affiliati CiaoTickets. L’abbonamento prevede l'ingresso a tutti i concerti dell’Estate Musicale, ad eccezione degli appuntamenti, appunto, fuori abbonamento.

Per il concerto di domenica 3 ottobre, posto unico 10 euro. Gli ingressi saranno contingentati e condizionati al rispetto delle norme anti contagio, con ingresso in sala 30 minuti prima del concerto, con misurazione della temperatura, autocertificazione e santificazione delle mani.