"Una panchina per Giulio", l’omaggio di Fossacesia a Giulio Regeni

“Quanti passeranno in piazza Alessandro Fantini e vedranno quella panchina colorata di giallo, sotto una pianta d’ulivo, sapranno che anche da Fossacesia arriva forte la richiesta di verità sulla morte di Giulio Regeni”.

È quanto dicono il sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio ed il presidente dell’associazione Libera un Libro Nicoletta Tiezzi, promotori dell'iniziativa, sull’inaugurazione che si terrà sabato 3 ottobre alle ore 12.30 in Piazza Fantini l’inaugurazione di “Una panchina per Giulio”.

“Abbiamo voluto proporre questa iniziativa – spiega la presidente Nicoletta Tiezzi – poiché crediamo fortemente debba arrivare forte, anche dalla comunità di Fossacesia, la richiesta di verità sulla morte di Giulio Regeni.” Come noto il 25 gennaio 2016 il ricercatore friuliano, Giulio Regeni, scompare al Cairo, dove viene trovato il 3 febbraio dopo essere stato torturato e ucciso. Da allora, ancora oggi, non si conoscono le ragioni di tanta ferocia. “Sostenere l’iniziativa proposta dall’a ssociazione Libera un libro a Fossacesia - dichiara Enrico Di Giuseppantonio – è stato non solo un atto dovuto, ma anche voluto poiché rappresenta la volontà dell’intera comunità fossacesiana, una comunità basata sui valori democratici e di convivenza civile, che rifiuta discriminazioni ed è impegnata contro ogni forma di violenza dei diritti umani. In questi giorni è forte la preoccupazione per le sorti di un altro studente, Patrick Zaky che sta subendo gli stessi trattamenti in Egitto e la nostra voce si leva anche per lui affinché possa ritrovare presto la libertà”.