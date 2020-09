Le auto storiche in mostra a Lanciano per la Giornata del veicolo dâ€™epoca

Dalle vetture italiane più iconiche a quelle classiche inglesi, passando per autobus e camion storici. Così Lanciano, con il Club Frentano Ruote Classiche, ha festeggiato la Giornata nazionale del veicolo d’epoca, domenica scorsa 27 settembre, con una mostra dei gioielli d’altri tempi su quattro ruote in piazza Unità d’Italia.

La Giornata nazionale del veicolo d’epoca nasce per volontà dell’Asi (Automotoclub Storico Italiano) che, nell’ultima domenica si settembre, da alcuni anni, ha fissato questa particolare festa dedicata a tutti gli appassionati per un simbolico, colorato ed affascinante saluto alla bella stagione ed alla valorizzazione e più ampia conoscenza di tutto ciò che ruota attorno al mondo del motorismo storico.





Dopo l’esposizione in piazza, a Lanciano, gli affascinanti veicoli del club frentano ruote classiche si sono mossi in corteo per incontrare gli amici dell’Old Motors Pescara a piazza Sirena, a Francavilla al Mare.