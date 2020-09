Interrogazione sul mercato coperto nel prossimo consiglio comunale

“Interventi urgenti e indifferibili per il miglioramento del mercato coperto”. Questo l’oggetto dell’interrogazione proposta dalla consigliera di Forza Italia, Graziella Di Campli, che sarà discussa nel prossimo consiglio comunale a Lanciano.

“Il mercato coperto è una realtà importante nel nostro tessuto sociale ed economico. - dice la Di Campli - È l’unica realtà che fa ancora di Lanciano il capoluogo della Frentania. Ad esso giungono per vendere i loro prodotti operatori provenienti da Fossacesia, Archi, Paglieta e persino da Ortona. È l’esempio della nostra tradizione commerciale e non si può consentire di non offrire condizioni operative al massimo della efficienza. - prosegue - Per non parlare dei nostri ortolani e contadini che dalla vendita diretta dei prodotti traggono sostentamento e profitto per loro e le loro famiglie”.

La richiesta, quindi, mira innanzitutto a conoscere tempi certi di intervento, “dal momento che - dichiara ancora la consigliera FI - il problema è stato già sollevato da me in un recente passato ma ad oggi nulla di fatto. Tra gli interventi urgenti e indifferibili ci sono l’abbattimento delle barriere architettoniche per i diversamente abili e l’ampliamento dell’area mercatale di almeno 200 metri. È inoltre necessario - conclude - prevedere una più efficiente areazione dei locali”.