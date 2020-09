Nuovi positivi al covid a Lanciano: due quarantenni in isolamento fiduciario

Due nuovi positivi al covid a Lanciano. Sono due 40enni, in regime di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva della Asl. A comunicarlo è il dipartimento Salute e Prevenzione della Asl Lanciano Chieti Vasto, tramite il sindaco Mario Pupillo.

Al momento quindi sono 3 quindi i positivi attuali, nessuno ricoverato. La raccomandazione è la solita: mascherina al chiuso e anche all'aperto dove non è possibile rispettare il metro di distanza fisico, igiene delle mani frequente e distanziamento fisico.

“Una ulteriore raccomandazione ai genitori dei bimbi che sono tornati a scuola da giovedì: - dice il sindaco - bisogna indossare la mascherina correttamente ed evitare di creare assembramenti fuori dalle scuole in attesa dell'ingresso e dell'uscita dei bimbi. È sufficiente indossare la mascherina e rispettare il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone nell'attesa, senza accalcarsi nei pressi dell'ingresso. Evitiamo tutti quei comportamenti che possono mettere a rischio tutto il lavoro svolto dalle scuole per adeguare le aule, - sottolinea - creare entrate scaglionate e ingressi separati per la sicurezza e il diritto ad essere istruiti dei nostri bimbi”.