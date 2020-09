Il canile di Lanciano va in tv. Da lunedì 28 settembre, alle ore 15.30, per diverse puntate, volontari e cagnolini del rifugio comunale saranno ospiti del programma di Rete4 “Dalla parte degli animali”.

Tra divertimento, risate, code felice e corse a perdifiato a quattro zampe, ieri ci sono state le registrazioni delle puntate nella struttura di Villa Martelli.

“Ringraziamo Mediaset per aver scelto noi, li ringraziamo per aver scelto i nostri cagnoloni, li ringraziamo per questa bellissima opportunità. - dicono i volontari del canile di Lanciano - E allora innamoratevi guardando i loro occhi attraverso lo schermo della tv, innamoratevi delle loro parole non dette, innamoratevi e basta. Nel caso vi perdeste la prima messa in onda, potrete rivedere la puntata domenica 4 ottobre alle 11 su rete 4 o alle ore 14 su La5”.