I veicoli d’epoca si incontrano a Lanciano per la Giornata a loro dedicata

In occasione della Giornata nazionale del veicolo d'epoca, saranno circa 50 i veicoli che domenica prossima, 27 settembre, dalle ore 9 alle 11, saranno esposti in piazza Unità d’Italia (ex piazza della Vittoria, ndr), a Lanciano.

La Giornata nazionale del veicolo d'epoca nasce per volontà dell’Asi (Automotoclub Storico Italiano) che, nell’ultima domenica di settembre, da alcuni anni ha fissato questa particolare festa dedicata a tutti gli appassionati per un simbolico, colorato ed affascinante saluto alla bella stagione ed alla valorizzazione e più ampia conoscenza di tutto ciò che ruota intorno al motorismo storico.

Grazie al Club Frentano Ruote Classiche ed all’Old Motors di Pescara, organizzatori dell’evento, in piazza Unità d’Italia, domenica sarà possibile ammirare veicoli come l’Alfa Romeo Giulietta, Lancia Fulvia, Austin Cowley e Frog Eye. Non mancheranno inoltre autobus e camion d’epoca come il Tigrotto, Fiat 642 e Fiat 690. Tutto nel pieno rispetto delle norme anti covid.

La caronava di mezzi si dirigerà poi verso piazza Sirena, a Francavilla al Mare.