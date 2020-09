Pupillo rettifica: "Non ci sono minorenni positive al covid a Lanciano"

“Non ci sono minorenni positive al covid a Lanciano”. A dirlo è il sindaco Mario Pupillo che tiene a smentire la notizia diffusa ieri proprio da lui.

“Ieri mattina nel videomessaggio di aggiornamento sulla situazione contagi da coronavirus a Lanciano, vi ho informato della positività al Covid19 di tre minorenni nostre concittadine, sulla base delle comunicazioni che ricevo dalla Asl in qualità di sindaco e massima autorità sanitaria comunale. - dice Pupillo - Poco fa ho ricevuto dal Dipartimento di Prevenzione della Asl 2 la comunicazione con cui viene rettificata l'informazione originaria in quanto erronea: le tre minorenni nostre concittadine quindi non sono positive, ma in isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza attiva da parte della Asl, poiché a stretto contatto con una persona poi risultata positiva di altro Comune”.