Lanciano, ecco come si preparano le scuole alla prima campanella

Manca poco alla prima campanella e nelle scuole si lavora a pieno ritmo fino all’ultimo per consentire ai ragazzi un ritorno in aula in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid in quello che sarà un anno scolastico segnato da una nuova normalità e nuovi comportamenti da adottare.

Siamo andati tra i corridoi della scuola elementare Eroi Ottobrini per vedere come, tra mascherine, distanze e misurazione della temperatura, si potrà tornare in classe in tutta sicurezza.